Bungalov Evler

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Tanıtım Videomuz
Bungalov evlerde güne uyanmanın keyfini yaşamalısınız. Doğa ile baş başa kalacağınız, sessizliğin sesini dinleyebileceğiniz en iyi bungalov evleri burada bulabilirsiniz. Pera wooden house olarak uzun yıllardan bu yana hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Bungalov ev tasarımları konusunda görülmemiş çalışmalara imza atarak kullanıcı taleplerine uygun hizmet sağlamaktayız. Dayanıklı yapılar yaparken içerisinde güvenle yaşamanıza ve sevdiklerinizle zaman geçirmenize imkan tanımaktayız. Bungalov ev kiralama konusunda gönül rahatlığıyla hizmet alabileceğiniz bir firma haline gelebilmek adına işimize profesyonellikle sarılmaktayız. Sektörün en çok tercih edilen firması olarak Türkiye'nin dört bir noktasına bungalov ev hizmeti sunmaktayız. Özel ahşap tasarımları ile şekil bulmakta olan yapılarımız ile aileye özel mekanlar oluşturmaktayız. Romantik anlarınızı çok daha romantik hale getirebileceğiz Bungalov ev modelleri ile güzel günler yaşayabilirsiniz. Doğanın tamda ortasında unutulmayacak analara yelken açabilmeniz adına, mimarlık hizmetlerimiz ile göz kamaştıran üçgen evleri hayata geçiriyoruz. Severek ve güvenle içerisinde yaşam sürebileceğiniz bungalov evleri, iki kişilik ya da aileye özel tasarımları ile farklı bir anın yaşanmasını sağlamaktayız. Teknolojik üretim ve kurulum alt yapısı ile kısa sürede anahtar teslim çözümler sunuyoruz.
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Pera Wooden House Modelleri
Pera wooden house yeşil ve mavinin bir arada olduğu bir yaşamın kapılarını sizlere aralıyor.
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Ekip Arkadaşlarımız
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Yusuf DEMİR
Yüksek Mimar - Yönetim Kurulu Başkanı
Ekip
Yusuf DEMİR
Yüksek Mimar - Yönetim Kurulu Başkanı
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Neslihan ELMAS
Mimar
Ekip
Neslihan ELMAS
Mimar
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Merve AKDEMİR
Mimar
Ekip
Merve AKDEMİR
Mimar
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Sinan ASLAN
Mimar
Ekip
Sinan ASLAN
Mimar
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İsa BOLAT
İnşaat Teknikeri
Ekip
İsa BOLAT
İnşaat Teknikeri
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Ahmet ERTUĞAL
Mimar
Ekip
Ahmet ERTUĞAL
Mimar
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İsmail TAŞKIN
İnşaat Teknikeri
Ekip
İsmail TAŞKIN
İnşaat Teknikeri
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Emel ÇOLAK
Evrak Ekibi
Ekip
Emel ÇOLAK
Evrak Ekibi
Blogdan Haberler
Bungalov Evler Nasıl Yapılır?
25.01.2021
Bungalov Evler Nasıl Yapılır?
Bungalov evleri üçken şeklinde ahşap malzemeden yapılan küçük tatil evleri olarak bilinir. Günü birlik ev ya da pansiyon olarak kiralanan dinlenme tesisleridir. Yapımı ve inşası kolay olan bungalov evleri zemine alçak şekilde inşa edilerek, geniş...
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Bungalov Ev Tuzla
25.01.2021
Bungalov Ev Tuzla
Bungalov Ev Tuzla olarak Tuzla bölgesinde bungalov tatil evlerinde harika zaman dilimleri sizi bekliyor. İstanbul’un doğayla iç içe olan mekanında küçük bir kestirme yapmak isteyenler için şehrin kalabalıktan uzak nezih yerinde huzur dolu dakikalar yaşayabilirsiniz....
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Bungalov Eve Ruhsat Gerekir Mi?
22.01.2021
Bungalov Eve Ruhsat Gerekir Mi?
Bungalov ev ruhsatı bungalov tarzı yapılar için merak edilen sorulardan birisidir. Bu sorunun cevabını vermeden önce bungalov tarzı ev ya da yapılardan bahsetmekte yarar var. Bungalov evler son zamanlarda tatil mekanı için yararlanılan sıra dışı...
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Bungalov Ev İçin İmar İzni
20.01.2021
Bungalov Ev İçin İmar İzni
Bungalov ev için imar izni başlıklı yazımında bungalov evler ve bu evlerin yapımı için gerekli olanlar hakkında bilgilendirici içerikler paylaşmaya çalışacağız. Bir araziye sahip olmak pek çoğumuzun hayalleri arasına yer alır. Az da olsa kendimize...
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Bungalov Ev 4 Mevsim
20.01.2021
Bungalov Ev 4 Mevsim
Bungalov ev 4 mevsim tatil yapabileceğiniz ayrıcalıklı tatil alanlarından birisidir. Klasik tatil anlayışını geride bırakarak doğal bir yaşama stili ile şekillenen ağaç evler tarzında olan bu yapılarda sıra dışı bir tatil deneyimi yaşamanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz....
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Bungalov Ev Projesi
19.01.2021
Bungalov Ev Projesi
Bungalov ev projesi dünyanın pek çok yerinde uygulanan ideal dinlenme tesislerinden birisidir. Tatil merkezi olarak bulunduğu şehirden çok uzaklaşmadan bulunduğu yerin konumuna yakın mesafede doğal bir ortamda yapılandırılan dinlenme alanlarıdır. Bungalov tarzı evler yapı malzeme...
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Bugüne Kadar Neler Yaptık?
20+
MUTLU MÜŞTERİ
20
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ÜRÜN ÇEŞİDİ
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FİRMA ŞUBESİ
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Yusuf DEMİR
Yusuf DEMİR
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